Camerota (SA), dal 15 al 16 febbraio la pulizia delle spiagge

Su proposta dell’associazione “Cammino Cilento”, l’amministrazione comunale di Camerota, in concerto con la Sarim, ha organizzato, per i giorni sabato 15 e domenica 16 febbraio, due giornate di pulizia delle spiagge e dei luoghi sensibili. Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, insieme alla delegata all’Ambiente Mariateresa Reda, ha incontrato il responsabile locale della Sarim e Salvatore Dentale dell’associazione “Cammino Cilento”. Dal tavolo di lavoro è emersa la volontà condivisa di creare diverse squadre di lavoro, tutte con partenza al mattino alle ore 8.00 dal porto di Marina di Camerota, per poi raggiungere le diverse zone mappate su segnalazione degli operatori ecologici e di alcuni cittadini. Alla doppia giornata ecologica prenderanno parte le scuole, le associazioni, i cittadini, gli operai della Sarim e i consiglieri e gli assessori del Comune di Camerota.