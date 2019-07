Camerota (SA), cresce la percentuale della raccolta dei rifiuti

La percentuale di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Camerota continua a crescere in modo esponenziale. In un mese sono stati guadagnati tre punti percentuali. Si è passati dall’80,40% del mese di maggio, all’83,40% del mese di giugno. “Tutto ciò è possibile grazie all’impegno dei cittadini del nostro Comune e al grande lavoro della Sarim – sottolinea il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta -. C’è volontà di fare bene e di salvaguardare l’ambiente. Lo si percepisce dai gesti quotidiani e dalla caparbietà degli operatori turistici. Nelle ultime settimane è stata fatta una grande operazione di sensibilizzazione, velocemente recepita da tutti. E’ un risultato straordinario. Due anni fa nessuno immaginava sarebbe potuto arrivare in così poco tempo. E, soprattutto, è un risultato che premia le scelte dell’amministrazione comunale. Andiamo avanti così”. In estate le presenze sul territorio comunale di Camerota aumentano giorno dopo giorno. “Ora è importante tenere alta l’asticella dell’attenzione e informare i turisti che man mano soggiornano qui, quanto è importante conferire i rifiuti in un certo modo” aggiunge il primo cittadino. Nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati, soprattutto in quelle grosse aree periferiche dove gli agenti della polizia locale hanno già notato piccoli illeciti.