Cambiamento climatico, l’Italia tra i 40 paesi in lotta

L’Italia prenderà parte alla “Coalizione dei ministri finanziari per la lotta al cambiamento climatico”. Ad annunciarlo il 13 settembre è il neo ministro dell’Economia e finanza, Roberto Gualtieri, da Helsinki, dove si è recato per un pranzo di lavoro nell’ambito dell’Ecofin (Consiglio economia e finanza) dedicato proprio al rafforzamento dell’azione sul clima. “Cambia così – si legge in una nota del Mef – la posizione dell’Italia che fin qui aveva scelto di non partecipare all’iniziativa”. La coalizione nasce infatti nel 2018 dall’iniziativa di 40 paesi (la maggior parte europei) di cui fino ad oggi l’Italia non aveva intenzione di far parte. “Con questa decisione intendiamo rafforzare il nostro impegno per un’economia e una società più verdi a livello nazionale, europeo e globale” ha dichiarato Gualtieri. Secondo le stime del Mef, la lotta al cambiamento climatico può generare da qui al 2030 “investimenti per 26 trilioni di dollari e creare 65 milioni di nuovi posti di lavoro”. Il giorno precedente, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, il neo titolare del Mef aveva già confermato l’intento di accelerare un’inversione di tendenza nei rapporti con l’Ue: “Gli scontri continui con l’Europa, i proclami sui social e le assenze ai tavoli negoziali sono finiti” ha dichiarato. “Si apre una fase nuova in Italia e in Europa e noi intendiamo esserne protagonisti. Fino a un mese fa si discuteva di flat tax, minibot e procedura di infrazione. Oggi i temi sono investimenti verdi, lavoro e asili nido”. E ancora, Gualtieri ha sottolineato che “il rapporto ambiguo e conflittuale della Lega con l’Europa ci è costato carissimo per i miliardi bruciati in termini di interessi sul debito, minore fiducia e minori investimenti, ma anche per una riduzione del peso politico dell’Italia a Bruxelles”. All’annuncio del ministro dell’Economia è seguito l’apprezzamento di Matteo Renzi, che su Twitter scrive: “Bravo Ministro. Finalmente l’Italia torna tra i Paesi che lottano contro il climate change. Ben fatto”. Anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando si è detto soddisfatto: “L’Italia ha aderito alla coalizione dei ministri finanziari per la lotta ai cambiamenti climatici. Grazie Roberto Gualtieri. Questa è la svolta che vogliamo!”.