Cambi: euro in rialzo a 1,125 dollari

Avvio di settimana in rialzo per l’euro, che sale a quota 1,125 dollari. La moneta unica sale anche nei confronti della divisa giapponese a 120,57 yen. Quest’ultima si deprezza invece nei confronti del dollaro a quota 107,1 sul biglietto verde. Apre in rialzo l’oro in avvio di settimana.Il metallo prezioso segna un rialzo dello 0,61% a 1.773 dollari l’oncia. Apertura in calo per il petrolio. Nel primo giorno della settimana il greggio Wti cede il 2,39% a 37,58 e il Brent lo 0,86% a 40,07 dollari al barile. La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana in netto calo con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto a seguito del progressivo aumento dei casi di coronavirus su scala globale e i timori di una prolungata recessione dell’economia. Il Nikkei segna una flessione del 2,3%, a quota 21.995,04 e una perdita di 517 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro poco sopra 107, e sull’euro a 120,50.