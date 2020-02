Cambi: euro in aumento a 1,0912 dollari

La Borsa di Milano rimbalza verso l’alto dopo due sedute negative, nei giorni dell’emergenza coronavirus. Il listino principale è positivo, tranne A2a (-1,1%) all’indomani dei conti e in vista di una cambio al vertice, Ferrari (-0,5%) in controtendenza col comparto, Mediobanca (-0,5%) e Generali (-0,4%). Al top Saipem (+4,9%) col ritorno all’utile e al dividendo, in un giorno in cui il greggio è affondato ai minimi da un anno, per poi rialzarsi solo momentaneamente dopo l’aumento più contenuto delle attese delle scorte Usa. Meno entusiasta Eni (+0,7%). In cima al Ftse Mib anche Fca (+4,6%) col dividendo e a Parigi ha brillato Peugeot (+4,7%) col fatturato record di Psa. Bene Tim (+3,5%) alla vigilia del Cda e cogli occhi sul dossier rete. Guadagnano le banche, e lo spread è sotto 150, da Bper (+2,2%), a Intesa (+2,1%) e Ubi (+1,8%). Lusso in ripresa con Ferragamo (+1,9%) e Moncler (+1,6%). Su Juve (+2,8%), Poste e Enel (+1,9%). Brilla Mediaset (+4,5%) dopo la sentenza di Amsterdam favorevole a Mfe. Quotazioni dell’oro ancora in lieve rialzo sui mercati asiatici. Oggi il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.647,80 dollari l’oncia, in rialzo dello 0,42%. Euro in crescita in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,0912 dollari (1,0882 ieri dopo la chiusura di Wall Street). La moneta unica europea guadagna invece nei confronti dello yen a 120,17. Il prezzo del petrolio registra un calo dell’1,72% e si attesta su 47,89 dollari al barile. I contratti sul greggio Wti perdono 84 centesimi. Il Brent è in lieve ulteriore discesa dell’1,52%% a 52,62 dollari al barile. La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, dopo la chiusura negativa a Wall Street con gli investitori che non giudicano convincenti le misure da parte delle autorità sanitarie per arginare la diffusione del coronavirus cinese su scala globale. Il Nikkei cede lo 0,78% a quota 22.251,84, con una perdita di 174 punti. Sul mercato valutario lo yen si va apprezzando sul dollaro a 110,30 e sull’euro poco sopra un livello di 120.