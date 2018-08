Calciomercato – La rosa granata potrà contare su molti volti nuovi

Salerno – Il centrocampista Davide Di Gennaro lascia la Lazio ed è ufficialmente un calciatore della Salernitana. La firma sul contratto è stata apposta nel tardo pomeriggio di ieri, anche un po’ scaramanticamente, alle 19.19. Ufficializzato anche l’arrivo del 26enne Marco Migliorini, difensore ex dell’Avellino che quindi segue Di Tacchio in granata e va a rinforzare il pacchetto arretrato. La rosa granata quindi potrà contare su molti volti nuovi: Micai in porta, Perticone, Migliorini e Anderson in difesa; Palumbo, Mazzarani, Di Tacchio, Castiglia, Di Gennaro e Vacca a centrocampo; Djuric, Jallow, Vuletich in avanti. La Salernitana ha ufficializzato anche il prolungamento di Pucino fino al 2021. Di Gennaro e Anderson arrivano a Salerno con la formula del prestito mentre Migliorini ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. A lasciare la Salernitana sono Zito ceduto a titolo definitivo alla Casertana, Di Roberto ceduto alla Juve Stabia e Cicerelli trasferito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione al Foggia. Va via, anche se in prestito, il neo acquisto Volpicelli trasferito alla Pro Piacenza. Prima sfida per la Salernitana sabato 25 agosto contro il Palermo alle 18.