Calcio, spinge l’arbitro, un anno di Daspo a giocatore del Barile

E’ entrato in campo senza autorizzazione, ha spinto l’arbitro e si è fermato solo dopo l’intervento degli altri giocatori e delle forze dell’ordine: un calciatore del Barile (squadra del campionato di Prima categoria lucana) è stato denunciato e nei suoi confronti il Questore di Potenza, Isabella Fusiello, ha emesso un Daspo per un anno. L’episodio si è verificato lo scorso 5 ottobre, durante la partita giocata dal Barile in casa dello Sporting Pignola. Secondo gli investigatori, il calciatore ha “assunto atteggiamenti – è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza – tali da mettere in pericolo la sicurezza dell’ordine pubblico e delle persone”.