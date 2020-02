Calcio – Seconda Categoria, il Macchia aggancia l’Atletico San Gregorio in testa al girone I

Nel weekend scorso è stata disputata la diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria girone F. L’Atletico Eboli ha battuto 0-1 in trasferta il Sassano Calcio nello scontro diretto e conquista il primo posto solitario in classifica. Il Poseidon/Licinella, invece, ha vinto 3-0 in casa contro la Prepezzanese e sale al secondo posto, a meno due dalla capolista. Ecco gli altri risultati: Atletico Pisciotta – Pro Colliano 1-0, Real Agropoli – Acciaroli 4-1, Gregoriana – Rofrano 2-2, Golfo di Policastro – Alfanese 3-1 e Atletico Faiano – Sapri Calcio 6-3. Ha riposato: Real Bellizzi. Ecco la classifica: Atletico Eboli 47, Poseidon/Licinella 45, Sassano Calcio 44, Atletico Pisciotta e Atletico Faiano 37, Golfo di Policastro 26, Real Bellizzi 24, Real Agropoli 23, Pro Colliano 22, Gregoriana 15, Acciaroli 13, Sapri Calcio, Alfanese e Prepezzanese 11. I risultati della diciassettesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone I hanno prodotto alcuni cambiamenti in testa alla classifica. Si fermano le due capoliste Atletico San Gregorio e Zone Alte Quadrivio. I primi non sono andati oltre il 2-2 in trasferta contro il Real Santa Cecilia, mentre i secondi hanno rimediato una sconfitta per 2-1 contro il Laurino. Ne approfitta il Macchia che ha trionfato 3-0 contro lo Sparta Paestum e sale al primo posto in classifica. Il Certosa di Padula, invece, ha pareggiato 1-1 in casa contro il Tempalta. Ecco gli altri risultati: Olevalense – Montecorvino Rovella 3-5, Sporting Buccino – Sicignano 0-1 e Real Laura – Stella Cioffi 2-1. Ecco la classifica: Atletico San Gregorio e Macchia 41, Zone Alte Quadrivio 40, Sicignano 35, Montecorvino Rovella 32, Tempalta 30, Laurino 22, Real Santa Cecilia e Sporting Buccino 21, Certosa di Padula 15, Sparta – Paestum 14, Stella Cioffi e Real Laura 13 e Olevalense 4.