Calcio – Prima e Seconda Categoria, ecco i verdetti finali

Nel weekend scorso si sono disputate la semifinale promozione e lo spareggio salvezza del campionato di Prima Categoria girone F. Il Golfo di Policastro ha battuto 2-0 in casa il Real Bellizzi e affronterà nella finale di sabato (ore 16:00) il Sassano Calcio. Il Polisportiva Marina, invece, non è andato oltre lo 0-0 contro il Pro Colliano, ma ha conquistato la salvezza grazie al miglior piazzamento in classifica, ottenuto durante la stagione regolare. Verdetti finali anche per il campionato di Seconda Categoria girone I. Il Corno d’Oro si è imposto 2-1 contro il Lentiscosa ed è stato promosso in Prima Categoria. Il Real Bianca, invece, ha vinto 1-3 contro l’Asd Certosa di Padula. I primi sono salvi, mentre i secondi retrocedono in Terza Categoria.