Calcio – Prima Categoria, il Sassano Calcio sale al secondo posto nel girone F

Nel weekend scorso è stata disputata la ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria girone F. La capolista Atletico Eboli non è andata oltre lo 0-0 fuori casa contro l’Atletico Pisciotta, ma guadagna un punto nei confronti del Poseidon/Licinella, che ha osservato un turno di riposo. Sale al secondo posto, invece, il Sassano Calcio che ha battuto 5-0 la Prepezzanese. Ecco gli altri risultati: Acciaroli – Alfanese 9-1, Atletico Faiano – Rofrano 4-1, Atletico Pisciotta – Atletico Eboli 0-0, Gregoriana – Real Belllizzi 0-1 e Real Agropoli – Pro Colliano 2-2. E’ stata rinviata la sfida tra il Golfo di Policastro e il Sapri Calcio. Ecco la classifica: Atletico Eboli 51, Poseidon/Licinella e Sassano Calcio 48, Atletico Faiano 40, Atletico Faiano 40, Atletico Pisciotta 38, Real Bellizzi 27, Golfo di Policastro e Pro Colliano 26, Real Agropoli 25, Acciaroli 16, Gregoriana 15, Sapri Calcio 14 e Prepezzanese 14, Alfanese 11 e Rofrano 9. Prosegue il duello in testa al campionato di Seconda Categoria girone I. Nella diciannovesima giornata lo scontro diretto tra l’Atletico San Gregorio e il Macchia si è concluso con il risultato di 1-1. Di conseguenza le Zone Alte Quadrivio, grazie al successo in trasferta per 4-1 contro lo Sparta-Paestum, si porta a -2 dalla coppia di testa. Ecco gli altri risultati: Certosa di Padula – Montecorvino Rovella 1-4, Laurino – Tempalta 3-2, Olevalense – Stella Cioffi 1-1, Macchia – Atletico San Gregorio 3-3 e Real Santa Cecilia – Sicignano 0-2. La sfida tra lo Sporting Buccino e il Real Laura è stata rinviata. Classifica: Atletico San Gregorio e Macchia 45, Zone Alte Quadrivio 43, Sicignano 41, Montecorvino Rovella 38, Tempalta 31, Laurino 25, Real Santa Cecilia 22, Sporting Buccino 21, Stella Cioffi 17, Real Laura 16, Certosa di Padula 15, Sparta-Paestum 14 e Olevalense 5.