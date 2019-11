Calcio – Il punto sui campionati di Prima e Seconda Categoria

Nel weekend è stato disputata la sesta giornata del campionato di Prima Categoria girone F. In testa alla classifica c’è la coppia formata dal Sassano Calcio e dall’Us Poseidon, che hanno vinto in trasferta rispettivamente contro la Prepezzanese (0-3) e il Santa Marina (0-1). Le compagini hanno un punto di vantaggio sull’Atletico Pisciotta, che ha perso in trasferta 3-2 contro l’Atletico Eboli. Ecco gli altri risultati: Rofrano – Atletico Faiano 0-1, Pro Colliano – Real Agropoli 2-2, Alfanese – Acciaroli Calcio 1-0, Sapri Calcio – Golfo di Policastro 2-2 e Real Bellizzi – Gregoriana 1-1. Classifica: Sassano Calcio e Us Poseidon 16, Atletico Pisciotta 15, Atletico Faiano 14, Atletico Eboli 11, Real Agropoli 10, Real Bellizzi, Gregoriana 8, Golfo di Policastro e Acciaroli Calcio 7, Pro Colliano 5, Sapri Calcio e Rofrano 4, Alfanese e Prepazzanese 3, Santa Marina 1. Nel campionato di Seconda Categoria girone I, invece, è stata giocata la quarta giornata. In testa alla classifica ci sono l’Atletico San Gregorio, che si è imposto 3-0 contro il Real Santa Cecilia, il Montecorvino Rovella che ha rifilato un 5-0 all’ Olevanese e le Zone Alte Quadrivio che ha battuto 1-0 il Laurino. Oltre alla posizione in classifica, le tre squadre sono accomunate dall’aver trionfato tra le mura amiche nell’ultimo turno. Prosegue il periodo negativo dell’Asd Certosa di Padula, che ha perso 4-1 in trasferta contro il Tempalta. Ecco gli altri risultati: Stella Cioffi – Real Laura 2-3, Sparta Paestum – Macchia 1-3 e Sicignano – Sporting Buccino 0-0. Ecco la classifica: Atletico San Gregorio, Montecorvino Rovella e Zone Alte Quadrivio 12, Macchia e Tempalta 9, Laurino e Real Laura 6, Sparta Paestum, Real Santa Cecilia, Sicignano e Sporting Buccino 4, Olevalense, Stella Cioffi e Asd Certosa di Padula 0.