Calcio: Figc, a Viggiano un nuovo centro federale territoriale

Sessanta fra ragazzi e ragazze si sono allenati oggi per la prima volta nel Centro federale territoriale della Federazione italiana giuoco calcio che è stato inaugurato a Viggiano (Potenza). Il centro è stato presentato dal presidente del comitato regionale della Basilicata della Federcalcio, Piero Rinaldi, da dirigenti federali e da Walter Rizzi, responsabile coordinamento progetti Val d’Agri dell’Eni – che ha sostenuto l’iniziativa “come top sponsor di tutte le squadre nazionali Figc e come sponsor ufficiale del centri federali territoriali” – e da amministratori locali. Con quello inaugurato oggi, sono 37 i centri federali territoriali operanti in Italia. Durante un incontro con i giornalisti, è stato anche presentato un “bootcamp” in programma il 21 aprile a Viggiano: giovani tra 18 e 25 anni realizzeranno “un video educational utilizzando la semantica del calcio per parlare di valori che sono alla base della collettività”. Alcuni di loro saranno premiati con la partecipazione all’amichevole fra Francia e Italia, in programma a Nizza, all’inizio di giugno.