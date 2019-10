“Festa del calcio lucano”, la Lega dilettanti rinnova l’accordo con Eni

Lega nazionale dilettanti di Basilicata ed Eni hanno rinnovato l’accordo di collaborazione, prorogandolo fino alla fine del 2020: l’annuncio è stato dato oggi, a Tito (Potenza), durante la “Festa del calcio lucano”, alla quale ha partecipato anche il presidente della Lnd e vicepresidente vicario della Figc, Cosimo Sibilia. Il significato del rinnovo dell’accordo fra Lnd ed Eni è stato sottolineato sia dal presidente del comitato regionale Basilicata, Piero Rinaldi, sia dal responsabile del coordinamento progetti Eni Val d’Agri, Walter Rizzi: “”E’ un accordo che ci inorgoglisce – afferma il Presidente del CRB Piero Rinaldi – perché è la conferma di un’ottima collaborazione che si rafforza nel tempo. Un rapporto che, come è già successo nel recente passato, supporterà nella nostra regione lo sviluppo del calcio dilettantistico, in particolare, quello giovanile”. Secondo Rizzi, l’accordo è “un segno concreto del nostro continuo impegno a favore dei progetti di crescita, educazione e formazione per i giovani della regione. Eni crede fortemente e sostiene i valori dello sport, come il rispetto, l’integrazione, la lealtà e lo spirito di squadra, quei valori importanti che proprio oggi durante la Festa del calcio lucano vengono riconosciuti e premiati”. Nel corso della festa, sono stati assegnati il premio giornalistico “Renato Carpentieri” ad Antonio Coronato del Tgr Rai, il premio “Gennaro Tullipano”, per il fair play e la solidarietà, alle società Polisportiva Anzi, Tursi calcio 2008 e Pescopagano 1926 e premi speciali a personalità del calcio dilettantistico lucano. Vi è stata anche la consegna di dieci borse di studio ai tesserati partecipanti al Torneo di “Quarta categoria”, che ha coniugato calcio e disabilità, e altre dieci borse di studio a tesserate partecipanti al campionato femminile di calcio a 11 e calcio a 5 nella passata stagione. Altre quaranta sono andate, invece, ai giovani tesserati che hanno saputo conciliare al meglio l’impegno sportivo e lo studio. Sibilia ha sottolineato “la vicinanza della Lnd al Comitato Regionale Basilicata che, grazie al lavoro quotidiano del Presidente Rinaldi, del consiglio direttivo e dei collaboratori ha fatto segnare un significativo risultato nel numero di iscrizioni da parte delle società invertendo il trend negativo degli ultimi anni. Ma sono anche soddisfatto per i lavori di ristrutturazione del campo Figc di Potenza che stanno procedendo nel modo migliore e che, una volta ultimati, faranno di quell’impianto un vero gioiello. Un segno concreto dell’impegno della Lnd in Basilicata”, ha concluso.