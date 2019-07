Buonabitacolo (SA), il 4 luglio la presentazione dell’opera “Milu Correch disegna Sidel”

Giovedì 4 luglio, alle ore 17.00, presso la sede Sidel Srl di Buonabitacolo, si terrà la presentazione dell’opera “Milu Correch disegna Sidel”. Dal 1950, l’azienda è attenta all’impatto ambientale, l’azienda dedita a serramenti in legno ed alluminio per le molteplici esigenze architettoniche incontra lo sguardo sensibile di Milu Correch, street artist argentina. Un murales realizzato dall’artista sulle pareti di casa Sidel a sugellare il connubio tra estro e funzionalità: protagonista è il verde reinterpretato dalla modernità di Milu Correch, già ampiamente nota per opere su vasta scala che aprono ad un mondo senza confini. A seguito della conferenza stampa d’apertura alla quale presenzieranno le principali istituzioni pubbliche locali del comune di Buonabitacolo, del Parco Nazionale del Cilento e dell’Università degli studi di Salerno, avrà luogo la presentazione dell’opera al pubblico.