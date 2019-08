Buccino (SA), stasera la congiura contro Urbano VI

Era il 1385 quando in pieno scisma, con italiani e francesi a contendersi la supremazia sulla Chiesa, il Papa Urbano VI fugge a Nocera e da qui cerca di raggiungere Genova. La sua fuga lo condusse alla corte dei D’Alemagna, nobile casato dell’antica Volcei, protetto dagli angioini. Trova una comunità ad accoglierlo in gran segreto e pronta a proteggere quella fuga. Rimarrà una notte nel castello che domina il Diano e l’indomani la sua fuga proseguirà verso Paestum per raggiungere la città ligure. Si snoda lungo questo momento storico la rievocazione che mette in scena Buccino nelle sue Historiae volceiane. Ieri sera, venerdì 16 agosto, la prima delle tre serate di questo evento che si concluderà domenica sera. Il corteo storico ha attraversato tutta l’area antica, i luoghi della storia nobile di Buccino, con Papa Urbano VI entrato nell’Urbe ad affermare il proprio potere e la propria potenza, grazie alla protezione dei D’Alemagna. Ad accompagnarlo i fedelissimi ed un frate, che ieri sera era rappresentato dal sindaco di Buccino, Nicola Parisi. Il periodo medievale è quello scelto per raccontare i fasti di questa popolazione e la stratificazione di una città che ha vissuto epoche diverse, tutte ben visibili ancora oggi nella città antica che si può ammirare passeggiando nel centro antico di questo parco archeologico urbano. Il corteo, con nobili e popolani, uomini di chiesa ed esercito, sbandieratori e musici, si unisce a laboratori, mostre d’arte e di strumenti della storia. E poi, nell’area di via Egito e lungo altri angoli della città le taberne, per gustare le pietanze della tradizione locale buccinese, unendo così il gusto di ciò che oggi è la Buccino di ogni giorno, ad iniziare dal suo piatto più tipico, la pasta fatta in casa, con “A tavola con i nonni”. Abbinante alle Historiae, infatti, anche la 41^ edizione della sagra della pasta fatta in casa. Un programma ricco di attività, quindi, quello proposto dalla Pro loco che ha organizzato le Historiae, anche grazie ai fondi del Poc della Regione Campania, sostenuto dalla Bcc di Buccino Comuni Cilentani ed Elia hotel. Insieme agli eventi anche le visite al museo archeologico Marcello Gigante, aperto dalle 9 e fino alle 23, grazie al Mibac, per consentire ai visitatori di gustare ogni momento ed ogni bellezza di Buccino. Questa sera ci sarà il nuovo arrivo di Papa Urbano VI, stavolta in Piazza Municipio, dinanzi al Chiostro degli Eremitani. Ad attenderlo è il priore Domenico, mente il corteo che è al seguito varcherà la porta d’ingresso dell’antica area della città nobile per raggiungere il castrum e ed assicurare la vita al Papa. Non prima di attraversare il macellum, le terme, cunicoli e quindi raggiungere il castello. “Il percorso che abbiamo immaginato è per far conoscere gli angoli più suggestivi del parco archeologico urbano – spiega Marcello Nardiello, Presidente della Pro loco – Con questo evento uniamo più aspetti della Buccino di un tempo e di oggi, per rappresentare proprio la presenza di diverse culture che hanno alimentato la vita nel nostro borgo e che hanno reso Buccino protagonista sul territorio”.