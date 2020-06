Buccino (SA), percepivano buoni spesa senza avere i requisiti: 12 denunce

I carabinieri della stazione di Buccino hanno denunciato 12 persone che hanno percepito buoni spesa per l’emergenza Covid senza avere i requisiti. Nei guai anche il responsabile dei controlli delle autocertificazioni che ha favorito l’elargizione delle somme non dovute. Gli indagati sono ritenuti responsabili di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e favoreggiamento reale. L’attività investigativa dei militari, avviata in concomitanza con l’inizio delle operazioni di distribuzione dei buoni spesa erogati dal Comune per l’emergenza Covid-19, ha consentito di raccogliere numerosi elementi di responsabilità da parte delle 12 persone che, attestando il falso, avevano presentato al Comune delle autocertificazioni contenenti dati non veritieri, al fine di ottenere il buono spesa. Il tutto sarebbe avvenuto con l’avallo della responsabile dei controlli delle autocertificazioni. Sono in corso ulteriori indagini per individuare eventuali altri cittadini che potrebbero aver usufruito illegittimamente del buono spesa.