Buccino (SA), domani il seminario “Amministrare le comunità: il governo delle donne”

L’impegno politico ed i valori civili. Seguirà un doppio binario il seminario “Amministrare le comunità: il governo delle donne”, che si terrà domani a Buccino, 24 gennaio, alle ore 17. Confrontarsi sui temi della partecipazione politica e raccontare l’esperienza amministrativa col proprio ruolo di guida delle comunità da una parte, quindi la sottoscrizione del Patto dei Comuni per la parità di genere e contro ogni forma di violenza dall’altra, sono i due step dell’incontro. Presso il centro polivalente Volcei, le undici sindache della provincia di Salerno e la vicesindaco del Comune capoluogo, si confronteranno prima sulla quotidianità del loro lavoro ed assumeranno poi, coralmente, l’impegno di sottoscrivere il Patto che ha stilato il sindaco di Milano, Beppe Sala, insieme all’Anci, e che la Regione Campania ha approvato a fine novembre, con l’obiettivo di promuoverne la sottoscrizione tra i Comuni campani. E saranno proprio le sindache a procedere, a Buccino. Insieme per dare anche un segno tangibile ad un documento che impegna le pubbliche amministrazioni che rappresentano, rafforzando il valore di questo patto che punta a determinare proprio azioni anche politiche per combattere le disparità e contro ogni forma di violenza. La partecipazione delle prime cittadine, tutte insieme ad un incontro pubblico, un evento davvero unico, dà un valore enorme alla sottoscrizione voluta dall’assessore regionale, Chiara Marciani, che chiuderà l’incontro. Ad introdurre e moderare sarà la giornalista Margherita Siani; i saluti sono affidati alla vicesindaca di Buccino, Maria Trimarco e alla Presidente della Consulta delle amministratrici del Vallo di Diano e del Tanagro, Tania Esposito. La delegata di Buccino alle Pari opportunità, Lucia Salimbene, invece, presenterà il Patto dei Comuni. A Buccino ci saranno le sindache Elena Anna Gerardo (Alfano ), Cecilia Francese (Battipaglia), Silvia Pisapia (Casalvelino), Concetta Amato (Casaletto Spartano), Paola Lanzara (Castel San Giorgio), Maria Teresa Scarpa (Gioi Cilento), Marilinda Martino (Ispani), Maria Antonietta Scelza (Salvitelle), Sonia Alfano (San Cipriano Picentino), Anna Acquaviva (Serramezzana), Anna Rosa Sessa (facente funzioni a Pagani); la vice sindaca di Salerno, Eva Avossa. Il seminario sarà anche una occasione per far conoscere agi ospiti il Museo archeologico nazionale “Marcello Gigante”. Prima del seminario, infatti, alle ore 16, è prevista una visita guidata.