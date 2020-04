Buccino (SA), bastona e schiaffeggia la compagna davanti al figlio: denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri di Buccino (Salerno) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ accusato di avere schiaffeggiato e bastonato la compagna 44enne dinanzi al loro figlioletto di 8 anni. A seguito dell’ennesimo litigio tra i due, entrambi di origine romena, la donna si é rifugiata a casa di vicini che hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno rilevato segni inequivocabili di percosse sul corpo della donna. Per l’uomo é scattata la denuncia, mentre la donna ed il bimbo sono stati accolti presso una casa famiglia protetta del Salernitano.