Buccino (SA), al via oggi le Historiae volceiane

Si aprono oggi e si terranno fino a domenica 18 agosto le Historiae volceiane di Buccino. L’evento clou dell’estate, metterà n luce la storia di questo luogo simbolo della romanità, ma anche simbolo della stratificazione delle epoche così come testimonia il grande patrimonio archeologico e storico contenuto all’interno del centro storico ma anche intorno alla città. Tra cortei storici ed eventi a tema che si svolgeranno nel parco archeologico urbano, nel Chiostro degli Eremitani e nell’area del museo archeologico, saranno tre giorni di festa e spettacolo che coinvolgeranno tantissima popolazione locale. Previsti anche laboratori di creta per i bambini del Maestro Francesco Capaldo e dei professori Marzullo e Campagna, esposizioni artistiche, sbandieratori, ma anche una sezione gastronomica, con le produzioni locali e soprattutto con la pasta fatta in casa. Quindi le musiche medievali itineranti della “Compagnia del cervo bianco”, eventi nell’evento, spettacoli e l’apertura straordinaria del museo dalle 10 di mattina fino alle 23. Ricco il programma che la Pro loco ha organizzato nell’ambito delle Historiae, realizzate anche grazie ai fondi del Poc della Regione Campania, sostenuto dalla Bcc di Buccino Comuni Cilentani ed Elia hotel. Testimonial dell’evento 2019, è l’attore dei Tre Tre Edoardo Romano. Nel corteo storico sarà il frate, colui che accoglierà, insieme alla famiglia d’Alemagna, Papa Urbano VI nel castello normanno angioino di Buccino, prima che questi fuggirà a Genova imbarcandosi su una nave nel porto di Paestum. Siamo in pieno scisma, con l’Italia e la Francia che si contendono la supremazia della chiesa dopo l’elezione nel 1378 di questo Papa. Il tema di quest’anno è dunque quello di Papa Urbano VI è la congiura ordita a suo danno per eliminarlo: Papa Urbano VI incontra il Frate Francesco, poi il passaggio del corteo storico con lo spettacolo del “fachiro dei serpenti” Nino Scaffidi e Papa Urbano VI che giunge alla corte D’Alemagna. Quindi l’incontro tra Papa Urbano VI ed il Priore Domenico. La rievocazione ha tre sezioni, Storia, Rivisitazione storica, Gastronomica e ricreativa. La storia si materializza sul Chiostro degli Eremitani ed il museo, mentre le rievocazioni sono nei luoghi della città antica. Per tre giorni Buccino cambia pelle coi suoi eventi della storia e i quadri organizzati in una sceneggiatura scritta appositamente per le Historiae. Le rievocazioni si abbinano, in molti angoli del paese a esposizione di armi e macchine storiche e accampamento medievale curati dall’associazione Audax Altamura in Piazza Bellelli, animazione e intrattenimenti storici curati dagli artisti di strada “Fieramosca”di Barletta, spettacoli musicali del gruppo “Messie’ Sciamp e i ragazzi phon phon”, del gruppo “La lanternina folk”, del gruppo “Vienteterra” e la Rassegna musicale “Volcei Eretic Sound”. Inoltre al museo archeologico nazionale di Volcei ci saranno per tre giorni anche “I percorsi dell’antica Volcei” tenuti dalle associazioni partner del progetto “Benessere Giovani – Casa Volcei, Status e Arcobaleno. Quindi la gastronomia. Dalle ore 20 in poi si aprono gli stand “A tavola con i nonni” per gustare i piatti della tradizione buccinese. Abbinata alle rievocazioni, infatti, è la 41^ edizione della Sagra della pasta fatta in casa, una storica sagra che punta sulle bontà locali. Ecco il programma della sezione Storia e Archeologia all’ex convento degli Eremitani: ore 10,00/13:00 – 15:00/19:00 Visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Volcei “M. Gigante” e al Parco Archeologico urbano di Volcei; apertura straordinaria dalle 20:00 alle 23:00 a cura del MIBAC (ultimo ingresso ore 22:30) e le interviste e gli approfondimenti storici a cura di Margherita Siani giornalista del “Il Mattino” (ore 21.30). Ad aprire gli eventi della sezione Rivisitazione Storica, invece, sarà l’incontro in Piazza Mercato (ore 19:00) tra Papa Urbano VI il Frate Francesco. Seguiranno lo spettacolo a cura del gruppo sbandieratori di Avigliano a seguire corteo storico (c.so Garibaldi, via Q. Di Vona, Piazza Amendola alle 19:30), l’inaugurazione del percorso storico e artigianale, spettacolo sbandieratori (ore 20:30), il passaggio del corteo storico con spettacolo del “fachiro dei serpenti” Nino Scaffidi in Piazza 4 novembre) e l’incontro a Largo Brun del Papa Urbano VI alla corte D’Alemagna. L’animazione e l’intrattenimento saranno curati dagli artisti di strada “Fieramosca”di Barletta. Mentre le musiche sono affidate alla “Compagnia del cervo bianco”. Nella sezione gastronomica e ricreativa (Centro storico/Parco archeologico urbano), invece, l’apertura degli stand eno-gastronomici “A tavola con i nonni” è fissata per le ore 20:00, prima dell’inizio dello spettacolo musicale in Piazza VI novembre del gruppo “Messie’ Sciamp e i ragazzi phon phon”. Nella sezione giovanile sono previste visite guidate al museo archeologico nazionale di Volcei: “I percorsi dell’antica Volcei” a cura delle associazioni partner del progetto “Benessere Giovani – Casa Volcei, Status e Arcobaleno (ore 9:00-13:00 e 15:00-19:00), il laboratorio “Creta” a cura del Maestro Francesco Capaldo e dei Prof. Marzullo e Campagna (Piazza Amendola ore 20:00), 21:30 Piazza Bellelli: Esposizione di armi/macchine storiche e accampamento medievale a cura dell’associazione Audax Altamura (Piazza Bellelli alle ore 21.30) e il “Latin Night party-Summer Latino” a cura di Pancho ristopub /ore 23:30).