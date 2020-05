Btp Italia raccoglie altri 4,7 miliardi

Il Btp Italia anti-Covid ha raccolto altri 4,767 miliardi di euro di sottoscrizioni nel secondo giorno di offerta ai piccoli risparmiatori, superando i 4,018 miliardi di euro raccolti al debutto. Dopo due giorni la sedicesima edizione, il Btp Italia, che verrà offerto ancora domani ai piccoli risparmiatori e giovedì agli investitori istituzionali, ha totalizzato 8,78 miliardi di euro, confermando l’apprezzamento del retail per il titolo indicizzato all’inflazione che offre un rendimento minimo garantito dell’1,4%. Seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso del 2,11% a 17.034 punti. Mercati azionari del Vecchio continente tendenzialmente negativi, ma con intonazioni diverse: Londra segna un calo finale dello 0,78% e Parigi dello 0,89%. Francoforte ha registrato un rialzo dello 0,15%, mentre Madrid è scivolata con una chiusura in ribasso del 2,51%. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 209 punti base dai 215 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano all’1,63%