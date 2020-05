Btp Italia, Iccrea Banca, co-dealer per la sesta volta, protagonista insieme a tutte le bcc del gruppo

Si è chiuso oggi il collocamento della sedicesima emissione del Btp Italia 26 maggio 2025, con la partecipazione di Iccrea Banca, per la sesta volta, nel ruolo di co-dealer. L’operazione ha visto il coinvolgimento di tutte le banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, a conferma del profondo impegno espresso dalle Bcc del Gruppo verso l’iniziativa di carattere nazionale legata all’emergenza Covid-19. Anche in questa occasione, le sottoscrizioni raccolte da Iccrea Banca per conto delle Bcc coinvolte hanno rappresentato una percentuale significativa, pari al 5,7% del comparto retail, all’11,3% del comparto istituzionale, con una quota complessiva di partecipazione pari al 7,8% dell’intero ammontare emesso. A livello nazionale, l’importo complessivo emesso, pari a circa 22,3 miliardi di euro, è stato sottoscritto nella prima fase dedicata al retail per circa 14 miliardi di euro, mentre i restanti 8,3 miliardi di euro sono stati assegnati agli investitori istituzionali. Agli investitori retail, come di consueto, è stato assegnato l’intero ammontare richiesto. Agli investitori istituzionali, a fronte di ordini per 19,5 miliardi di euro, è stato applicato un coefficiente di riparto pari al 42,5%. “Siamo orgogliosi che il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea abbia risposto, unito e con senso di responsabilità, a sostegno dell’emergenza che ha travolto il Paese negli ultimi mesi – commenta Mauro Pastore, direttore generale del Gruppo Iccrea – e i risultati confermano la forte relazione che unisce le Bcc al territorio e il ruolo indispensabile che ogni Bcc svolge all’interno della propria comunità. Un segnale, questo, che conferma il forte impegno del Gruppo Iccrea verso questa fondamentale fase di ripartenza economica e sociale dell’Italia”. I proventi del collocamento del Btp Italia saranno interamente utilizzati per finanziare i recenti provvedimenti del Governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell’economia nazionale.