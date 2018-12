Bruno Discepolo: “Bisogna insistere sulla collaborazione pubblico-privata per valorizzare gli immobili”

“La collaborazione pubblico-privata è la strada sulla quale bisognerà insistere nei prossimi anni”. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, a margine del convegno “Strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” organizzato da Ance Campania e Acen. Discepolo ha sottolineato la necessità di valorizzare gli edifici pubblici esistenti anche per “non consumare nuovo suolo, recuperando e valorizzando i patrimoni immobiliari, sia pubblici che privati. Il capitolo del patrimonio immobiliare pubblico è particolarmente significativo, per consistenza, natura, qualità, tipologie, e diffusione sul territorio. Una scommessa decisiva è quella di riuscire finalmente a razionalizzarne l’uso, a valorizzarne tutte le potenzialità, e in qualche caso a procedere a delle alienazioni, ma che siano non svendite”. Al convegno è intervenuto anche l’assessore all’urbanistica del Comune di Napoli Carmine Piscopo che ha evidenziato come sia “sempre difficile l’equilibrio tra pubblico e privato, ma tuttavia che va costruito e realizzato. L’urbanistica in questo può fare moltissimo perchè attraverso delle operazioni di valorizzazione, in particolare del patrimonio dismesso in dismissione o abbandonato, si può lavorare molto, non tanto procedendo attraverso varianti puntuali ai singoli immobili di volta in volta individuati, quanto lavorando molto di più all’interno di alcuni ambiti omogenei e quindi alcuni cluster di beni, che possono invece comporre una tipologia. Noi stiamo attivando molte nostre risorse interne per la costruzione non solo della conoscenza del patrimonio quanto la sua valorizzazione ancora prima della dismissione”. A proposito di un grande bene pubblico a Napoli, l’Albergo dei Poveri, Piscopo ha spiegato: “Stiamo lavorando proprio in questi giorni con Cassa Depositi e Prestiti, in ogni caso con il Governo, per la sua valorizzazione affinchè non perda in alcun modo la proprietà pubblica”.