Brumotti e la sua bici conquistano il Cervati

Sanza (SA) – In sella alla sua bici, ha conquistato la vetta della Campania, il Monte Cervati. Vittorio Brumotti, l’inviato della trasmissione satirica Striscia la notizia, di Canale 5, ha trascorso un intero pomeriggio a Sanza, sul Monte Cervati. Il funambolico supercoraggioso, supertatuato, dieci volte nel Guinness dei Primati grazie ad incredibili imprese sportive, quest’estate ha scoperto l’Italia dei borghi del cuore partecipando a un viaggio di 1600 chilometri organizzato dal Fai. Ora, testimonial del Parco del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, è in giro per il Cilento per conoscere uno dei Parchi più importanti d’Europa. Sulla vetta del Cervati a Sanza, accompagnato dal sindaco Vittorio Esposito e dall’amministrazione comunale, insieme ai soci CAI di Sanza, ha letteralmente consumato ogni roccia ed ogni anfratto della vetta in sella alla sua bici con evoluzioni mozzafiato al limite dell’incredibile. “Un luogo unico questo – ha affermato – una bellezza sconvolgente. Spero che la mia presenza possa contribuire a farlo conoscere nel mondo. Spero un giorno di poter vedere qui giapponesi, cinesi, americani, che godono di questo paesaggio straordinario”. Molto soddisfatto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito per questo piacevole incontro. “Ci ha fatto preoccupare e non poco nel vederlo sugli spuntoni di roccia a picco nel vuoto, con le sua giravolte in sella alla bici. Siamo stati per oltre due ore con il fiato sospeso. E’ incredibile la sua determinazione ma anche la sua semplicità. Davvero una gran bella persona. Lo aspettiamo anche in futuro per fargli conoscere tanto altro del nostro territorio. Mi piace ricordare e ringraziare pubblicamente il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino ed il direttore, Romano Gregorio per questa idea di affidare a Vittorio Brumotti la promozione dell’Area protetta” ha commentato il sindaco Esposito.