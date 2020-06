Brucellosi, la Basilicata approva un piano di norme per tutelare i cittadini

La giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera con cui si “stabilisce un insieme di norme per la gestione della brucellosi bovina e caprina, frutto della concertazione tra l’istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, i responsabili dei dipartimenti veterinari di Asm e Asp e l’associazione allevatori”. “Considerato l’elevato numero di falsi positivi, il rischio – è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – è quello di aprire indebiti focolai che potrebbero arrecare significativi danni economici agli allevatori. E nelle scorse settimane è stato istituito un osservatorio epidemiologico con la finalità di fissare precise procedure per quanto riguarda i casi dubbi di infezione”. Per l’assessore alla salute, Rocco Leone, si tratta di “un passo fondamentale per la salvaguardia degli allevamenti lucani, quindi di una parte importante della nostra economia, e la tutela della salute dei cittadini in quanto l’obiettivo finale è quello di eradicare completamente la brucellosi dalla nostra regione. Fino a oggi, nonostante le continue sollecitazioni degli addetti ai lavori, questo tema non ha mai trovato soluzioni, ma ora abbiamo finalmente imboccato la strada giusta”. “Le misure di rafforzamento e di controlli veterinari che saranno intensificate con le linee guide approvate dall’esecutivo regionale per la lotta alla brucellosi – ha aggiunto l’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli – consentiranno di avere prodotti sempre più sicuri. L’unico metodo efficace per ottenere alimenti sani e tracciabili, infatti, è considerare la catena di produzione come un unico processo su cui intervenire: la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere animale, l’uso appropriato del farmaco veterinario e l’integrità dell’ambiente. Il nostro obiettivo strategico è quello di garantire e tutelare la salute pubblica”.