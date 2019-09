Brexit, un piano entro fine settembre

La Gran Bretagna ha tempo fino alla fine di settembre per presentare all’Unione europea un piano scritto relativo alla Brexit, altrimenti “è finita”. Ad annunciarlo è il premier finlandese Antti Rinne – che ricopre la presidenza di turno dell’Ue – che viene citato dalla Bbc. A detta di Rinne, la linea che impegna il premier inglese Boris Johnson a presentare una proposta scritta sulla Brexit è stata concordata insieme al presidente francese Emmanuel Macron. Una fonte di Downing Street ha dichiarato però di voler continuare con i negoziati e che le proposte saranno presentate “al momento opportuno”. Johnson aveva già chiarito in precedenza che un accordo con l’Unione europea potrebbe concludersi durante il vertice dell’Ue previsto per il prossimo 17 ottobre, insistendo però sul fatto che la Brexit avverrà entro la scadenza del 31 ottobre, anche se non si riuscirà a trovare un accordo. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il premier finlandese ha parlato con i giornalisti dopo un incontro con il capo dell’Eliseo svoltosi mercoledì 18 settembre a Parigi: “Entrambi abbiamo concordato sul fatto che sia giunto il momento per Boris Johnson di produrre le sue proposte per iscritto, se esistono. Se entro la fine di settembre non riceveremo proposte, è finita”. A quanto risulta però, il primo ministro finlandese intende discutere la nuova scadenza con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e con lo stesso Johnson, ma la posizione non è stata ancora concordata con gli altri stati membri dell’Unione.