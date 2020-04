Borsa – Milano apre in rialzo (+0,7%)

Piazza Affari apre in rialzo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,7% sostenuto dai rialzi nell’ordine dell’1% di alcuni titoli finanziari come Unipol, Ubi e Unicredit. Lieve calo questa mattina sui mercati valutari per l’euro. La moneta unica è scambiata a 1,0960 dollari (-0,04%) e a 117,54 yen (-0,05%). Perde leggermente terreno il prezzo dell’oro sui mercati internazionali. Il metallo con consegna immediata arretra dello 0,4% a 1.584,53 dollari l’oncia dopo il rialzo dello 0,9% registrato ieri. Sale oggi il prezzo del petrolio. Il Wti con consegna a maggio guadagna l’1,01% portandosi a 21,31 dollari, mentre il Brent, il greggio di riferimento europeo, spunta nel contratto per giugno un +6%, salendo a 26,23 dollari al barile. Seduta contrastata per i listini asiatici dove Tokyo ha lasciato sul terreno l’1,37% con una sguardo rivolto alla possibile chiusura della città per arginare il coronavirus e allo yen che si rafforza sul dollaro. Altrove a sostenere le borse è il rimbalzo del greggio dopo che la Cina ha fatto sapere di voler acquistare petrolio per rimpinguare le sue riserve. Poco mossa Hong Kong (+0,2% a seduta ancora aperta). Segnano rialzi più convinti le piazze di Shanghai (+1,06%) e Shenzhen (+1,7%) e sul mercato dei cambi, alla luce della nuova parità fissata dalla Banca centrale per il reminbi lo yuan si indebolisce rispetto al biglietto verde. La migliore del continente asiatico è tuttavia Seul (+2,34%).