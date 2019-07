Borsa: Milano apre in rialzo (+0,1%)

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,1% a 21.415 punti. Prese di beneficio sulle Borse asiatiche, con gli investitori che si prendono una pausa dopo quattro settimane positive alleggerendo le esposizioni azionarie a favore dei Treasury, i cui rendimenti scendono ai minimi dal novembre 2016, e dell’oro. Svanito l’effetto propulsivo della tregua tra Usa e Cina sui dazi, i mercati guardano con speranze alle nomine annunciate per la Bce, dove Christine Lagarde prenderà il posto di Mario Draghi, e per la Fed, nel cui board il presidente Usa Donald Trump inserirà Christopher Waller e Judy Shelton, considerati ‘colombe’ in tema di tassi. Nonostante i nuovi massimi toccati dall’S&P 500 a New York, Tokyo ha perso lo 0,5% e Seul, che ha rivisto al ribasso il pil 2019, l’1,2%. In calo anche Hong Kong (-0,3%), Shanghai (-1,2%) e Shenzhen (-1,5%) mentre Sydney ha chiuso positiva (+0,49%). Molti i dati macro attesi oggi negli Usa: sussidi di disoccupazione, bilancia commerciale, indice Ism non manifatturiero, scorte di greggio e ordinativi di fabbrica e di beni durevoli.