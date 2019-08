Boom sigarette elettroniche: +1.740% negli ultimi tre anni

Le sigarette mantengono il primato, ma in calo. E’ boom invece di quelle elettroniche: +1.740% in tre anni. E’ quanto emerge dal Libro Blu sull’attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con l’88 per cento delle quantità vendute (in kilogrammi) e il 92 per cento degli introiti da accise garantiti all’Erario nell’anno 2018, le sigarette dominano ancora il mercato dei tabacchi. Gli altri prodotti – trinciati sigarette, tabacchi da inalazione senza combustione, sigaretti, sigari, trinciati e fiuti – si dividono la restante quota, il 12 per cento delle quantità vendute e l’8 per cento degli introiti da accise. Tuttavia, i dati del triennio 2016-2018 indicano un trend negativo per le sigarette e positivo per tutti gli altri prodotti, sia in termini di quantità vendute che di riscossione di accise e Iva. Dal 2016 la quantità in kg di sigarette vendute è diminuita del 6 per cento, mentre gli introiti da accise e Iva si sono ridotti rispettivamente del 3 e del 4 per cento. Tra gli altri prodotti, le quantità in kg di sigaretti venduti è più che raddoppiata negli ultimi tre anni (+114 per cento), aumentati anche i trinciati ma sono i tabacchi da inalazione senza combustione che hanno fatto registrare un’impennata, con un +1.740 per cento, a cui corrisponde un aumento degli introiti da accise e Iva rispettivamente del 1.924 e del 1.740 per cento. Dal 2015 al 2018 si registra inoltre per tutti i prodotti del settore un aumento del valore unitario dell’accisa per ogni kg di venduto. Nel 2018 aumenta, rispetto all’anno precedente, il gettito complessivo per l’Erario che si attesta a quasi 14 miliardi.