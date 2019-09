Boom presenze a Matera, capitale europea della cultura (+46,2%)

Matera prima quanto a incremento di pernottamenti turistici tra le città capitali europee della Cultura. L’incremento è stato del 46,2% nei primi nove mesi del 2019 anno che la vede appunto Capitale europea della cultura 2019. In totale i pernottamenti sono stati 684.415 contro una media annua dei tre anni precedenti pari a 468.125. Questi i dati presentati da Matera 2019 Open Future in occasione del convegno di Confindustria “Cultura, comunità, impresa: i valori dell’Europa” ospitato nella città lucana. Dopo Matera si posiziona Guimaraes, in Portogallo, con +38,56% e Sibiu, in Romania, +35,72%. In 5 anni sono state impegnate risorse per 44 milioni e 918mila euro con 2,4 miliardi di contatti in tutto il mondo. Per 700 eventi sono stati conteggiati 250mila spettatori. Le produzioni originali sono state l’80% con 400 artisti coinvolti.