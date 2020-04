Bonus microimprese in Campania, la Regione: “Gli odontotecnici beneficeranno della misura”

Anche gli odontotecnici beneficeranno della misura bonus Microimprese del Piano Economico Sociale della Regione Campania. La Regione ha precisato che non esiste alcuna limitazione per la categoria. Ad oggi sono già pervenute 380 istanze, regolarmente processate, da parte di richiedenti aventi come attività prevalente codici ATeco (Attività Economiche) riguardanti la categoria delle imprese odontotecniche (studi odontoiatrici, fabbricazione e installazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria, fabbricazione e riparazione di protesi dentarie, etc).