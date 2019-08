Bomba inglese a Battipaglia (SA), l’8 settembre il disinnesco

E’ una bomba di aereo inglese dal peso di circa 250 libbre (circa 113 chili) quella che dovrà essere rimossa domenica 8 settembre nel territorio del comune di Battipaglia, in provincia di Salerno. Per la rimozione entreranno in azione gli uomini del XXI Reggimento genio guastatori, inquadrato nella Brigata Garibaldi (si tratta di una delle grandi unità dell’Esercito Italiano che più volte è stata impegnata in scenari operativi) che è di stanza a Caserta. I militari del Genio provvederanno con delle attrezzature specifiche allo svuotamento della carica esplosiva dell’ordigno. In campo ci sarà un team di specialisti che ha già provveduto ad eseguire analoghe operazioni sia in Italia che all’estero.