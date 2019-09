Bolivia, devastata dalle fiamme la savana tropicale di Chiquitania. Più di 2 milioni di animali morti

Più di due milioni di animali selvatici, tra cui giaguari, puma e lama, sono morti in settimane di incendi che hanno devastato enormi aree della foresta e delle praterie boliviane: lo hanno denunciato gli ambientalisti. Gli incendi hanno devastato la savana tropicale Chiquitania nell’est del paese. “Abbiamo consultato i biologi e abbiamo superato la stima di oltre 2,3 milioni di animali dispersi in molte aree protette”, ha detto la professoressa Sandra Quiroga dell’Università di Santa Cruz all’AFP. Ocelot latinoamericani e altri gatti selvatici come puma e giaguari, nonché cervi, lama – e piccoli animali della foresta come formichieri, tassi, lucertole, tapiri e roditori – sono stati vittime degli incendi, secondo i biologi che indagano sulle dimensioni di il danno. I media locali hanno mostrato immagini di carcasse di animali carbonizzati nelle foreste fumanti e uccelli che fuggono in zone risparmiate dalle fiamme. Gli incendi, che hanno devastato più di quattro milioni di ettari da agosto, hanno completamente distrutto la “foresta primaria” che si estende per oltre 100 ettari nella riserva di Tucavaca nel dipartimento orientale di Santa Cruz. “La foresta è completamente carbonizzata e il danno è irreversibile. Non tornerà mai alla normalità”, ha detto Quiroga. Il dipartimento orientale di Santa Cruz è stato il più colpito dei nove dipartimenti della Bolivia da quando gli incendi sono iniziati a maggio e si sono intensificati a fine agosto. La Bolivia ha arruolato speciali aerei antincendio, un Supertanker Boeing 747 e un russo Ilyushin, nonché elicotteri, 5.000 pompieri, soldati e polizia, ma gli incendi non sono ancora stati estinti. Gli ambientalisti incolpano le leggi emanate dal presidente Evo Morales, che ha incoraggiato l’incendio di foreste e pascoli per espandere la produzione agricola. Il governo attribuisce le fiamme al clima secco e ai venti che soffiano sulla fiamma.