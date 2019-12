Bocciata dalla Corte Costituzionale la norma di incompatibilità di De Luca di presidente di Regione e commissario alla Sanità

Bocciata dalla Corte Costituzionale la norma che sanciva la incompatibilità tra la carica di presidente di Regione e quella di commissario alla Sanità. Così, in una nota, la Regione Campania. “Con sentenza n.247 del 4 dicembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25-septies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 inserito in sede di conversione e fortemente voluto dall’ex ministro della Salute Grillo, rilevando che l’iniziativa legislativa si è tradotta in un uso improprio, da parte del Parlamento, del potere legislativo”. Contro la norma avevano proposto ricorso la Regione Campania, la Regione Molise e la Regione Lazio, denunciando, tra l’altro, la arbitrarietà della previsione.