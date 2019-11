Boccia: “L’industria deve essere un valore aggiunto”

“L’industria 4.0 non è un incentivo, è una linea di direzione di politica industriale del Paese”. Lo ha detto oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a margine di un convegno all’Università di Salerno. “Dobbiamo puntare, come Paese, ad un’industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività, ad alta intensità di investimenti” ha detto ancora Boccia secondo cui “occorre usare la leva fiscale per agevolare investimenti in un Paese come l’Italia che non ha materie prime e fonti energetiche e che deve mantenere la posizione di seconda manifattura d’Europa e deve ricostruire, attraverso la questione industriale, un grande elemento di coesione del Paese”.