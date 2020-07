Blitz anticamorra a Rimini, sequestrate 17 aziende per 30 milioni

Blitz della Guardia di Finanza, stroncata un’associazione criminale di matrice camorristica con base nella Bassa Romagna. Sono scattate 9 misure cautelari personali, il sequestro di 17 aziende e beni per oltre 30 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione del Gico di Bologna e dei colleghi di altri 14 comandi provinciali, hanno eseguito ieri una vasta operazione di polizia denominata “ Darknet”. Il blitz è stato effettuato in Emilia Romagna ed in contemporanea nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Basilicata e Piemonte. L’operazione ha reso possibile smantellare un’associazione camorristica di matrice criminale con sede a Cattolica. Gli interessi economici, però, riguardavano anche altre province: Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena, Parma, Torino, Milano), con al vertice personaggi legati al clan dei “ Sarno” e dei “ Casalesi”. L’indagine hanno fatto emergere l’esistenza di una “compagine criminale stanziata nella provincia riminese, al cui interno si evidenziano, in posizione di predominio: Giovanni Iorio (finito in carcere), pluripregiudicato, sorvegliato speciale e cognato di Vincenzo Sarno, capo dell’omonimo clan napoletano e oggi collaboratore di giustizia; Luigi Saverio Raucci (finito a sua volta in carcere), pluripregiudicato, gravato da quattro condanne definitive per reati contro la persona e in materia di armi e genero del pluripregiudicato Enrico Zupo, nonché cugino di Iorio, e Antonio De Martino (anche lui in carcere), volto ‘pulito’ dell’associazione, che gestiva le società di impiantistica industriale, di cui Iorio e Raucci erano soci occulti ed effettivi dominus”. Accanto a loro sono stati individuati altri due livelli. Il primo è costituito da coloro che “avrebbero posto consapevolmente la propria attività al servizio del sodalizio, vale a dire Salvatore Zupo, Francesco Cercola (entrambi in carcere), Pasquale Coppola e Tania Ginefra (che si trovano invece agli arresti domiciliari)”. Nel secondo livello ci sono altre 30 persone “che si sarebbero prestati nell’attività illecita specie di interposizione fittizia, ma dei quali non vi è certezza della partecipazione al sodalizio criminale, trattandosi di persone reclutate all’occorrenza per ragioni di parentela o vicinanza con i singoli indagati, come nel caso di Paola Signorino (incaricata di pubblico servizio, agli arresti domiciliari) e Gennaro Spatane (destinatario di obbligo di dimora). L’organizzazione era riuscita a “infiltrarsi nell’economia legale della Romagna e aree limitrofe, controllando diverse attività economiche, drenando risorse mediante fatturazioni per operazioni inesistenti tra le società a loro riconducibili; asservire la funzione pubblica di due incaricati di pubblico servizio, agli scopi dell’organizzazione criminale per l’acquisizione illegale di appalti pubblici”. Inoltre “reinvestiva e auto riciclava in attività imprenditoriali, immobiliari e finanziarie, ingenti somme di denaro derivanti da attività delittuose; intestare a terzi ingenti patrimoni e attività commerciali frutto di attività estorsive e dello spaccio di stupefacenti; affermare il proprio controllo egemonico sul territorio basso romagnolo e potentino, attraverso la repressione violenta dei contrasti interni”.