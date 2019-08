Biglietti Juventus – Napoli, la precisazione dell’Osservatorio: “Non abbiamo ancora deciso”

Il comunicato della Juventus in cui si vieta l’acquisto del biglietto ai tifosi del Napoli, nati nel capoluogo campano, ha provocato le reazioni da parte dei tifosi e dell’amministrazione della città, affidata alla delegata all’Autonomia, Flavia Sorrentino, che ha dichiarato: “La notizia da parte della Juventus di vietare la vendita dei tagliandi per la partita Juve – Napoli, in programma sabato 31 agosto, a chi è nato in Campania ha tutta l’aria di essere una scelta di discriminazione territoriale e sociale. È molto grave che una società sportiva selezioni il pubblico pagante sulla scorta di un fattore arbitrario legato al luogo di nascita. Il comunicato diramato dalla Questura di Torino – ha proseguito – in cui si afferma che la scelta non è stata nè concordata nè condivisa è un ulteriore elemento che fa riflettere sulle motivazioni che sono alla base di tale decisione. Essere nati a Napoli, essere cittadini campani non è un marchio di disonore né un elemento per cui prendere provvedimenti restrittivi. A meno che non si voglia sdoganare definitivamente o dare liceità ad un messaggio razzista che ha l’intento di colpire i meridionali che vivono e lavorano a Torino”. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale, però, ha precisato che “non ha ancora deciso alcuna determinazione in merito alla sfida tra i bianconeri e gli azzurri, in programma il 31 agosto nello Stadium a Torino”. Non c’è dunque al momento alcuna misura, fanno notare fonti del ministero, relativa alla vendita dei biglietti per la partita. La riunione dell’Osservatorio per la seconda giornata di campionato, si sottolinea inoltre, non si terrà prima del 20 agosto ed è quella la sede in cui, eventualmente, verranno indicate alcune prescrizioni, in linea con quanto già deciso nelle stagioni precedenti.