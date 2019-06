Baronissi (SA), domani la presentazione del “FestAmbiente Natura 2019”

Si svolgerà domani, martedì 11 giugno alle ore 11 presso la sede di Legambiente Valle dell’Irno in Piazzetta Municipio a Baronissi, alle spalle del Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione di “FestAmbiente Natura 2019 – Parchi e aree protette”, in cartellone dal 14 al 16 giugno nella Valle dell’Irno. All’incontro saranno presenti il presidente di Legambiente Valle dell’Irno, Antonio D’Auria, e il direttore di Legambiente Campania, Francesca Ferro, che illustreranno in dettaglio l’articolato programma della kermesse itinerante, che si snoderà attraverso varie location del territorio, per concludersi domenica con una giornata all’area naturalistica di “Frassineto”, immersi nella natura, tra visite guidate, musica e pranzo conviviale al sacco, ma rigorosamente #PlasticFree.