Battipaglia, l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus dona una culletta a navicella all’ospedale

L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus ha donato la culletta a navicella e materiale sanitario di protezione all’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. La culletta garantisce il trasporto in sicurezza del neonato dal reparto di maternità al nido. “L’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, – si legge nella nota dell’associazione – ci ha fatto capire quanto siamo fragili e vulnerabili, e quanto sia importante lavorare in sicurezza, per questo il nostro primo pensiero è andato a loro, al nostro futuro, alla nostra parte migliore, ai piccoli che vengono al mondo in questo momento molto particolare. La donazione è il frutto della nostra raccolta fondi”.