Basilicata, sbloccati i pagamenti per i forestali

E’ stato “sbloccato l’iter burocratico e il trasferimento dei fondi che consentono il pagamento degli stipendi da parte del Consorzio di Bonifica”: lo hanno annunciato, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alle politiche agricole della Regione, Luca Braia, e il Commissario del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio. Stamani “l’ufficio ragioneria della Regione Basilicata ha materialmente emesso i mandati in favore del consorzio di bonifica, utili al pagamento delle mensilità arretrate dei lavoratori forestali”. Braia e Musacchio hanno spiegato che si tratta di una “notizia importante e doverosa” per le “oltre 4.100 famiglie coinvolte degli addetti del comparto, in attesa delle prime mensilità della forestazione anno 2018. Ottenuto finalmente il trasferimento dei fondi regionali, si provvederà a pagare immediatamente la mensilità di giugno, mentre quella di luglio verrà pagata non appena saranno ultimate le elaborazioni delle buste paghe, operazione quest’ultima già in itinere che si concluderà entro la prossima settimana”, hanno concluso.