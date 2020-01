Basilicata, Rosa: “Dobbiamo creare una rete per promuovere il turismo”

“Lo sforzo da compiere è quello di creare una rete tra i Parchi e gli altri soggetti istituzionali per giungere a una programmazione coordinata dell’offerta turistica: ciò è mancato finora, ma è necessario farlo, perché la Basilicata naturalistica possa essere compresa e vissuta appieno. Oggi inizia un percorso di concertazione che sono certo ci porterà a raggiungere risultati significativi”. Lo ha detto l’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, nel corso di un incontro con il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti, e i rappresentanti di Federparchi e dei Parchi lucani, per discutere – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – di “come promuovere la ‘Basilicata verde’ nelle vetrine turistiche, a cominciare dalla Bit di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio”.