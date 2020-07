Basilicata, riaprono il Parco Archeologico di Metaponto e Palazzo Lieto

Fra domani, venerdì 17, e sabato 18 luglio si completerà “il graduale, progressivo e sostenibile piano previsto dalla Direzione regionale Musei Basilicata con la riapertura di due luoghi collocati nelle località marine della regione: il Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto (Matera) e Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando a Maratea (Potenza)”. Lo ha reso noto la stessa Direzione. In particolare, a partire da venerdì 17 luglio l’area archeologica di Metaponto, “che ospita i monumentali resti della città di Metapontum, tornerà alla completa accessibilità in maniera graduale, diventando inizialmente visitabile dal venerdì alla domenica dalle 14 fino a un’ora prima del tramonto. Ogni venerdì il Museo archeologico di Metaponto proporrà una ‘passeggiata con l’archeologo’ attraverso visite guidate gratuite con il direttore del museo e altri archeologi specializzati, per tutti coloro che esibiranno il biglietto d’ingresso del museo”. Sabato 18 luglio riaprirà invece Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando, a Maratea, “proponendo una visita guidata con il direttore alle ore 18.30. Il Palazzo, fatto costruire nel centro storico del borgo tirrenico dal benefattore Giovanni De Lieto nel 1734, sarà aperto gratuitamente dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 6.30 alle 21.30 grazie alla collaborazione del Comune di Maratea, che ha assegnato alla struttura quattro persone del Servizio civile nazionale. Alla riapertura sarà presente il sindaco, Daniele Stoppelli”.