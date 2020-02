Basilicata, pubblicati tre bandi per le imprese

La Regione Basilicata ha destinato circa 26,6 milioni di euro, divisi su tre bandi “che saranno pubblicati dopo l’approvazione del bilancio”, per “azioni di ingegneria finanziaria finalizzate alla crescita del tessuto produttivo lucano”: lo ha annunciato l’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, che ieri a Potenza ha incontrato i sindacati e le associazioni datoriali per illustrare i bandi. Gli avvisi pubblici riguardano il “sostegno alla ripresa delle Pmi e delle professioni lucane”, un “fondo microprestiti alle Pmi lucane per la crescita” e i “voucher per l’acquisto di servizi per la internazionalizzazione delle imprese lucane”.