Basilicata, migliorano le condizioni meteo, sospeso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti

E’ in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata, dove, in queste ore, a cause delle temperature che restano di alcuni gradi sotto lo zero, il pericolo maggiore è rappresentato dalla presenza di ghiaccio. La notte scorsa non ha nevicato né a Potenza né a Matera, ma su quasi tutte le principali strade della regione e di conseguenza la Prefettura ha sospeso il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. “La revoca con decorrenza immediata dell’interdizione al traffico sulle strade statali – si legge nel comunicato – e provinciali dei veicoli adibiti a trasporto merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate”. La Prefettura, inoltre, raccomanda, comunque, la massima prudenza nei comportamenti di guida”.