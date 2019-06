Basilicata – Lotta alle frodi fiscali, l’impegno della Guardia di Finanza.

Potenza – Le Fiamme Gialle della Basilicata sono impegnate nella lotta alle frodi fiscali e ai più gravi, articolati e insidiosi fenomeni di criminalità economico-finanziaria a tutela delle fondamentali libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti e, più in generale, a sostegno dello sviluppo del Paese e dell’intera collettività. Per l’anno in corso, la strategia d’intervento del Corpo è articolata in piani operativi, attività investigativa e controllo economico del territorio, per garantire un variegato complesso di azioni volto a presidiare tutte le aree operative demandate alle responsabilità dell’Istituzione, anche mediante la valorizzazione dell’unicità del proprio dispositivo organizzativo, basato sulla stretta interazione fra componenti territoriale e investigativa. I piani operativi, che si sostanziano nell’attuazione di programmi di interventi mirati sulle più pericolose manifestazioni d’illegalità che caratterizzano le diverse aree del territorio, sono distinti in più obiettivi strategici affidati al Corpo, vale a dire la lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, il contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica e le azioni volte ad assicurare il regolare funzionamento dell’economia e dei mercati contrastando in particolare le infiltrazioni della criminalità organizzata ed economico-finanziaria. Altro pilastro dell’azione di servizio della Guardia di Finanza, che ne connota fortemente il carattere di Forza di polizia economico-finanziaria, è l’attività investigativa che si traduce nell’esecuzione delle indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria ordinaria relativamente a tutti i più gravi reati a sfondo economico-finanziario, cui si aggiungono quelle della Corte dei conti in ordine ad ipotesi di spreco di denaro pubblico. Il controllo economico del territorio consiste, poi, nel presidio assicurato dai Reparti territoriali di strade e aree urbane per la ricerca di fenomeni di sommerso d’azienda e di lavoro, nonché per il contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti. A tale ultimo riguardo, è appena partito, in occasione dell’approssimarsi della stagione estiva 2019, un piano straordinario di rafforzamento del dispositivo di sicurezza economico-finanziario nazionale messo in campo dalla Guardia di Finanza, volto a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a tutela degli operatori onesti nei settori economici che, proprio nel periodo estivo, vedono incrementare il proprio fatturato. Nel periodo gennaio 2018 – maggio 2019, in relazione allo sviluppo di indagini di polizia giudiziaria riferite ai più gravi reati a sfondo economico-finanziario, le unità operative del Corpo della Basilicata hanno concluso 977 deleghe d’indagine dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e della Direzione Distrettuale Antimafia. Le deleghe pervenute hanno interessato anche il comparto dei reati tributari, con una forte incidenza per quelle connesse all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono stati conclusi 87 incarichi investigativi pervenuti dalla Procura Regionale e dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata, con riferimento al settore della spesa pubblica, ed in particolare, alle ipotesi di danno erariale ed illeciti in danno della Pubblica Amministrazione.