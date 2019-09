Basilicata, la Regione stanzia 1,1 milioni di euro per il diritto allo studio

La quarta commissione permanente del Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità il Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2018-2019, con uno stanziamento di 1,1 milioni di euro. La commissione ha poi approvato all’unanimità una delibera della giunta per “l’approvazione dell’avviso per interventi di sostegno per le scuole dell’infanzia paritarie – criteri e modalità”, e una proposta di legge con cui si modificano le norme regionali sulle autorizzazioni delle attività specialistiche odontoiatriche. “La modifica – è scritto nella relazione, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Consiglio regionale – si rende necessaria a causa dei notevoli ritardi e incertezze in ordine all’effettuazione dei controlli da parte degli enti istituzionali preposti, generati dalla complessità delle disposizioni in materia di autorizzazioni”. I commissari hanno infine ascoltato l’intervento del presidente dell’associazione Sanità futura, Michele Cataldi, sulle problematiche dell’applicazione della legge del 2000 che disciplina “la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle medesime nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, all’apertura ed all’esercizio dell’attività sanitaria.