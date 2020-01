Basilicata: in Commissione domande Garante dell’infanzia e Crob

La prima Commissione permanente del Consiglio regionale della Basilicata ha espresso parere favorevole all’unanimità sull’esame delle domande per gli avvisi pubblici per l’elezione del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza e per la nomina di tre membri nel consiglio di indirizzo di verifica del Crob di Rionero in Vulture (Potenza). Per il Garante – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’assemblea – sono state presentate dieci domande, di cui tre escluse “per laurea non equipollente in materie sociali”. Per la nomina di tre membri nel Consiglio del Crob sono state invece inviate dieci domande, “di cui una inammissibile perché ricevuta fuori termine”. Successivamente i commissari hanno esaminato lo “stato dell’Unione Comuni Alto Bradano” con l’audizione del presidente dell’organismo, Michele Mastro, e del dirigente dell’Ufficio regionale risorse umane e organizzazione, Gerardo Travaglio.