Basilicata, il governatore Bardi ha ricevuto il generale De Cicco

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato stamani il generale di divisione Gualtiero Mario De Cicco, vicecomandante per il territorio del Comando Forze operative Sud. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta lucana specificando che “in un cordiale colloquio, sono stati rimarcati i forti legami che uniscono la Basilicata e l’Esercito”. “La Basilicata – ha sottolineato il generale De Cicco – è una delle regioni che storicamente ha sempre ospitato unità della forza armata. Sono molto contento di aver avuto l’occasione di incontrare il presidente Bardi nella mia prima visita presso il comando militare esercito Lucania, consolidando gli ottimi rapporti esistenti con l’amministrazione regionale”. Bardi ha evidenziato che “le popolazioni lucane ricordano ancora con affetto e ammirazione il contributo e il sacrificio dato dall’esercito all’indomani del terribile terremoto dell’80. Ed è per questo che la visita del generale De Cicco è stata particolarmente gradita. A lui e ai cittadini in armi – ha concluso il governatore lucano – va il mio particolare ringraziamento insieme a quello della comunità lucana”. Al termine dell’incontro, “concluso con uno scambio di doni, il generale De Cicco ha firmato il libro d’onore”.