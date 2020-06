514 persone arrestate e 5.884 denunciate in stato di libertà: sono due delle cifre più significative dell’attività svolta in un anno dai Carabinieri, in Basilicata. I dati sono stati resi noti stamani, a Potenza, dal comandante della legione Carabinieri “Basilicata”, generale di brigata Rosario Castello, in occasione della cerimonia per i 206 anni dalla fondazione dell’Arma. La manifestazione, in forma ridotta, si è svolta nella piazza d’armi della storica caserma “Lucania”.