Basilicata – Giornata dell’emigrante in onore del giudice Suozzi

Potenza – Per iniziativa del Centro Lucani nel Mondo-Regione Basilicata, di concerto con il Comune di Ruvo del Monte (Potenza) e della Federazione dei Lucani in U.S.A. , sabato 11 agosto, ha celebrato la “Giornata dell’emigrante” in onore del Giudice della Suprema Corte della Giustizia Americana, Joseph Suozzi, nato a Ruvo del Monte il 22 agosto del 1921 e deceduto il 16 Ottobre del 2016. “A ricordare la sua figura ed a ricostruire un filo ideale con la comunità e la regione d’origine, sarà l’intera sua famiglia ed in particolare il figlio Thomas R. SUOZZI, eletto Parlamentare al Congresso Americano nella Circoscrizione di Glen Cove dell’area urbana di New York. Un evento eccezionale per la evidente volontà espressa dalla famiglia di Suozzi di ripercorrere i luoghi di nascita del capostipite e condividere in una intera giornata il senso di appartenenza ma anche di ristabilire rapporti e legami forti che porteranno a definire un gemellaggio tra la Città di origine del Giudice Suozzi e quella di residenza dell’intera famiglia, dove una larga comunità di lucani si è insediata da tempo” si legge sul sito della Regione Basilicata. Raccogliendo un invito ufficiale e per una espressa volontà del Parlamentare americano, Thomas Suozzi, la delegazione sarà ricevuta e visiterà il Museo dell’Emigrazione Lucana, sabato mattina a partire dalle 10, laddove è intenzione del Comune di Ruvo del Monte immaginare di trasferire la interessante storia di Joseph Suozzi.