Basilicata, firmato a Potenza un patto tra associazioni e sindacati per il lavoro

Una “inedita e straordinaria alleanza tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali” per la definizione di un “Patto per la Basilicata”, che “metta al centro i temi del lavoro e dell’impresa, al fine di imprimere un rilancio dell’economia lucana e scongiurare il rischio di un nuovo arretramento”. E’ quanto emerso oggi, a Potenza, a margine dell’incontro tra le delegazioni di Cgil Cisl Uil, Confindustria Basilicata, Pensiamo Basilicata e Coldiretti Basilicata. Al centro della riflessione – secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Confindustria lucana – le proposte “messe a punto negli ultimi mesi dalle organizzazioni sindacali e datoriali per il rilancio della crescita e del lavoro in Basilicata”.